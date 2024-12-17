В Суздальском кремле открылась выставка «Борис Кустодиев. Патриархальная Россия»

14 декабря в Крестовой палате Суздальского кремля стартовала новая выставка, посвященная творчеству Бориса Кустодиева. Это одна из самых масштабных экспозиций последних лет, в которую вошли работы из коллекции Владимиро-Суздальского музея-заповедника и девяти ведущих музеев страны. Генеральным партнером выставки стал банк ВТБ, а юридическое бюро «ТМ Дефенс» выступило в роли партнера.





Создание выставки продолжалось весь 2024 год. Команда Владимиро-Суздальского музея-заповедника успешно объединила картины художника в единую архитектурную и смысловую концепцию. Экспозиция охватывает весь творческий путь Кустодиева, позволяя посетителям погрузиться в атмосферу подлинной России с ее праздниками, ярмарками, природой и архитектурой. Новогодняя атмосфера Суздаля добавит особого очарования посещению выставки, связывая прошлое и настоящее.





На торжественном открытии генеральный директор музея Екатерина Проничева отметила, что работа команды передает дух города и атмосферу русской старины, которую они стремятся донести до гостей Суздаля. Она выразила надежду, что посетители ощутят ментальную связь с произведениями Кустодиева, который создавал свои картины с исключительной силой воли и любовью к родной стране. Екатерина Проничева также подчеркнула, что эта выставка, наряду с экспозицией Алены Долецкой, завершает цикл мероприятий, посвященных 1000-летию Суздаля.





Мэр Суздаля Алиса Бирюкова добавила, что город гордится проведением такого значимого выставочного проекта. Она поблагодарила команду музея за их труд и отметила, что каждая выставка является искренним высказыванием всероссийского значения. Бирюкова подчеркнула, что проект отражает дух и жизнь Суздаля, сохраняя традиции и образы, запечатленные на полотнах Кустодиева.









Фото: Предоставлено Владимиро-Суздальским музеем-заповедником