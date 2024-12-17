В «Кинозале Дорожного радио» прошел спецпоказ мультфильма «Три кота. Зимние каникулы»

14 декабря в «Формуле Кино ЦДМ» прошло особое мероприятие от «Дорожного радио», которое продолжает традицию семейных киносеансов. Специальный показ мультфильма «Три кота. Зимние каникулы» создал атмосферу праздника и веселья для детей и их родителей, наполнив зал новогодним настроением.





Каждый желающий мог получить приглашение на сеанс для всей семьи. Для этого нужно было заполнить анкету на сайте или позвонить в прямой эфир утреннего шоу «С утра пораньше», ответив на вопросы ведущего Никиты Леонова.





Перед началом показа гостей встречала одна из героинь мультфильма — Карамелька, которая расположилась рядом с символом «Кинозала Дорожного радио», огромным попкорном. Зрители с удовольствием фотографировались с этой забавной кошечкой.





Дед Мороз, который вошел в кинозал перед началом сеанса, поздравил всех с наступающим Новым Годом и поделился своей любовью к «Дорожному радио», которое он слушает в своих санях. Он также развлекал детей, водя с ними хоровод.





Ведущий «С утра пораньше» и программы «Посиделки на Дорожном радио» Никита Леонов продолжил праздник, проведя для детей увлекательную викторину. Школьники активно участвовали, радуясь возможности ответить на интересные вопросы.









Фото: Предоставлено пресс-службой «Дорожного радио»