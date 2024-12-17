В Музее Победы откроется выставка «Дорога жизни на холсте»

19 декабря в Музее Победы откроется новая выставка под названием «Дорога жизни на холсте», посвященная творчеству и жизненному пути выдающегося советского живописца Федора Васильевича Савостьянова, который был заслуженным художником Российской Федерации.





На торжественной церемонии открытия ожидаются такие почетные гости, как народный художник России и председатель ВТОО «Союз художников России» Андрей Ковальчук, а также заслуженный деятель искусств России Татьяна Бойцова. Присутствие доктора искусствоведения Владимира Кошаева и членов Союза писателей России Льва Анисова и Юрия Бундина также подтверждено. Кроме того, свою поддержку выразит профессор Лариса Неменская, почетный член Российской академии художеств.





Посетители смогут увидеть около 30 живописных работ из частной коллекции семьи художника. Военная тематика занимает центральное место в творчестве Савостьянова. Его картины передают атмосферу суровых будней, оставляя за кадром сцены сражений. В экспозиции выставки представлены такие работы, как «Душа солдата (Дети войны)», «Между боями (Затишье)», «Освобождение» и «Кому? (Солдатский хлеб)». Эти произведения показывают людей, сохраняющих достоинство в условиях войны: они делят последний кусок хлеба, читают стихи и помогают раненым. Среди знаковых работ выделяется картина «Во имя жизни. Разведчики» и трагичное полотно «В медсанбат не дошли (Подсолнухи)».





Елена Ремизова, специалист отдела художественных проектов Музея Победы, отметила, что именно война выявила в душах солдат сострадание и веру в победу добра над злом. Она подчеркнула, что послевоенные художники-фронтовики с особой силой говорили о красоте мира, превращая каждый эпизод в самоценное произведение.





Работы Савостьянова также отражают красоту природы и беззаботную жизнь детей. В числе этих картин — «У родника», «Рыбалка» и «Каникулы», где автор запечатлевает моменты детских игр и ценность человеческого общения.





Выставку дополнят витрины с наградами Савостьянова за участие в Великой Отечественной войне, личные вещи художника и небольшие работы. Экспозиция будет открыта для посетителей до 18 февраля 2025 года.









Фото: Предоставлено пресс-службой Музея Победы