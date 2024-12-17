Детский центр и музейная игротека откроются на фестивале «Интермузей.Экспо»

17.12.2024
Фестиваль «Интермузей.Экспо» предложит юным посетителям уникальные возможности для развлечений и обучения. Подробности рассказали в Минкультуры России.
Организаторы подготовили
множество бесплатных мероприятий, включая тактильную выставку, встречи с известными писателями, увлекательные лекции и мастер-классы, кинопоказы, а также познавательные викторины и игры.
В Детском центре дети смогут погрузиться в историю одного из древнейших греческих полисов — Фанагории. Сотрудники музея-заповедника «Фанагория» проведут занятия, посвященные искусству античной вазописи, где ребята смогут создать собственные произведения, такие как расписанные пинаки или елочные игрушки.
Кроме того, в рамках фестиваля заработает Музейная игротека, где юные участники смогут сыграть в познавательные настольные игры и собрать пазлы, вдохновленные историей Петергофа. Специалисты «Петергофа» проведут викторину, которая познакомит детей с миром музейных профессий. Записаться на участие в фестивале можно на официальном сайте «Интермузей.Экспо».
Фото: Минкультуры России / Telegram-канал