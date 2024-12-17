Почти две тысячи человек посетили Фестиваль российского кино в Индии

Фестиваль российского кино завершился в Индии с большим успехом. Руководитель представительства Россотрудничества в стране Елена Ремизова сообщила ТАСС, что почти две тысячи зрителей посетили показы фильмов из России.





Она отметила , что интерес к фестивалю оказался большим, и залы всегда были заполнены. Мероприятие, организованное «Роскино» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, прошло с 13 по 15 декабря.





Оксана Фролова, заместитель генерального директора «Роскино», рассказала о расширении географии фестиваля, который в этом году прошел сразу в двух городах — Мумбаи и Нью-Дели. Зрители приходили в кинотеатры за полтора часа до начала сеансов, выстраивались в очереди и активно участвовали в сессиях «вопрос-ответ», делясь своими эмоциями и задавая множество вопросов.





На открытии фестиваля в Мумбаи показали фильм «Триумф» (2024) режиссера Михаила Лукачевского, рассказывающий историю тренера по вольной борьбе Дмитрия Коркина и его воспитанников, завоевавших олимпийские медали. В Нью-Дели показы начались с картины «Сто лет тому вперед» (2024) Александра Андрющенко, основанной на одноименном романе Кира Булычева 1978 года о приключениях Алисы Селезневой. В программу фестиваля также вошли фильмы «Лед 3» (2024) Юрия Хмельницкого, «Летучий корабль» (2024) Ильи Учителя и «Пираты галактики Барракуда» (2024) Антона Борматова.









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