В Петербурге запустили радио Jazz

В Санкт-Петербурге стартовало вещание Радио Jazz. Об этом сообщила пресс-служба радиостанции, уточнив, что уникальный плейлист с произведениями лучших джазовых исполнителей из России и мира теперь доступен на частоте 96,4 FM.





Жители города смогут наслаждаться разнообразными программами, среди которых «Вечерний джайв» с Мариам Мерабовой, «Персона дня» с Маргаритой Макеевой, «История одной песни», «Легенды джаза» и другие. Редакция Радио Jazz также планирует запустить специальную «невскую» версию программы «Выход в свет».





Санкт-Петербург стал десятым городом, где начала свою работу эта джазовая радиостанция. Радио Jazz уже слушают жители Москвы, Твери, Томска, Ангарска, Димитровграда, Севастополя, Симферополя, Феодосии и Ялты.









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