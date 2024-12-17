Вера Алентова получила награду «Легенда сцены»

Народная артистка России Вера Алентова стала лауреатом премии зрительских симпатий «Звезда театрала» в категории «Легенда сцены». Церемония награждения прошла в Театре имени Евгения Вахтангова, сообщает ТАСС.





Вера Алентова выразила благодарность зрителям и всем, кто поддерживал ее и голосовал. Она отметила , что уже имеет одну статуэтку, и подчеркнула, что быть легендой при жизни — это большая честь. Актриса также прочитала монолог своей героини из спектакля «Мадам Рубинштейн», в котором звучали слова о заслуженной чести. Зрители тепло встретили ее выступление аплодисментами.





Премия «Звезда театрала 2024» включает 17 номинаций. В категории «Легенда сцены» победителей определяет редколлегия журнала «Театрал», а их имена утверждает общественный совет премии, без зрительского голосования.





Лауреаты в этой почетной номинации объявляются заранее. В 2024 году звания «Легенда сцены» удостоены также народный артист СССР Владимир Васильев и народный артист России Михаил Филиппов. Награда в данной категории присуждается за многолетнее служение искусству. Ранее эту награду получили такие выдающиеся деятели театра, как Юрий Любимов, Марк Захаров, Валентин Гафт и многие другие.









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