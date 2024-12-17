Премия «Звезда театрала» назвала Исакову, Рыкову и Крегжде лучшими актрисами

В Театре имени Евгения Вахтангова состоялась церемония награждения международной премии зрительских симпатий «Звезда театрала». В этом году лучшими актрисами театра и кино стали Виктория Исакова, Анна Рыкова и Евгения Крегжде, сообщает ТАСС.





Виктория Исакова, исполнившая роль Киры Селезневой в фильме «Сто лет тому вперед», была удостоена премии в категории «Лучшая роль театральной актрисы в кино». Она отметила , что приятно вновь находиться на этой сцене, напомнив о своих выступлениях во время ремонта Театра имени Пушкина. Исакова подчеркнула свою гордость за то, что является театральной актрисой, и добавила, что ценит работу в театре, но всегда рада получать признание от зрителей.





Евгения Крегжде получила награду за «Лучшую женскую роль» за исполнение роли Марины Цветаевой в спектакле «Повесть о Сонечке» в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Актриса не смогла присутствовать на церемонии из-за гастролей, но поблагодарила своих коллег по видеосвязи.





Анна Рыкова была признана лучшей в номинации «Лучшая женская роль второго плана» за роль Кити Щербацкой в спектакле «Анна Каренина» в Театре на Юго-Западе. Она выразила благодарность режиссеру Олегу Анищенко и зрителям, проголосовавшим за нее, а также своим партнерам по спектаклю. Рыкова подчеркнула важность любви в их постановке и призвала всех любить себя и друг друга.









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