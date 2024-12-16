В Москве прошла светская премьера комедии «Братья»

В московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера комедийного фильма «Братья», режиссером которого выступил Марк Горобец. На мероприятии присутствовали главные актеры — народный артист России Филипп Киркоров и комик Денис Дорохов, которые также представили картину, информирует ТАСС.





Киркоров поделился своими впечатлениями от работы с Дороховым, отметив, что всегда мечтал о младшем брате, чтобы помогать и наставлять его. Он подчеркнул, что эта роль стала первой серьезной работой в кино для него, и он ощущает большую ответственность за выполнение этой задачи.





Актеры и продюсер Тимур Вайнштейн обсудили трудности, с которыми столкнулись во время съемок. Вайнштейн заявил, что сложные условия съемочного процесса способствовали созданию качественного фильма, и по итогам работы можно говорить о практически шедевре. Дорохов добавил, что в процессе съемок актеры не просто играли роли, а буквально выживали. Киркоров подтвердил его слова, отметив, что переживания на съемочной площадке были для него уникальными.





Комедия «Братья» выйдет в широкий прокат 19 декабря. В фильме также снялись актеры театра и кино Алена Савастова, Карина Андоленко, Татьяна Догилева, Игорь Кистол, Эвклид Кюдзидис и другие. Съемки проходили в Краснодарском крае и Москве. Сюжет картины рассказывает о сочинском бездельнике Славике, который сталкивается с угрозой жизни и срочно нуждается в доноре-родственнике. Единственным вариантом оказывается неожиданно найденный брат — знаменитый певец Филипп Киркоров.









Фото: YouTube