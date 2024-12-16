Председатель Союза писателей России выразил надежду на проведение премии «Слово»

На пресс-конференции ТАСС председатель правления Союза писателей России Николай Иванов выразил надежду на проведение второго сезона литературной премии «Слово». Он отметил, что команда проекта разработала ряд предложений по его развитию.





Иванов подчеркнул, что представители администрации президента РФ, присутствовавшие на награждении лауреатов, проявили интерес к результатам премии и оценили работу организаторов. Он также добавил, что у них есть идеи по улучшению структуры премии и введению дополнительных номинаций.





Генеральным партнером премии стал издательский холдинг «Эксмо-АСТ», который предложил попечительскому совету вручать специальные призы в номинациях «За вклад в литературу» имени Константина Симонова и «Книга для семейного чтения».





Сопредседатель оргкомитета премии Андрей Тимофеев сообщил, что молодые авторы также активно участвовали в конкурсе. По его словам, около 20% всех заявок поступило от авторов младше 35 лет.





Кроме того, параллельно с премией «Слово» проходила программа «Проводники культуры». Тимофеев рассказал, что молодым авторам предлагали присылать свои произведения о современной России и ее героях в четырех номинациях: поэзия, проза, драматургия и публицистика. В итоге вместо 40 финалистов выбрали 80 авторов, которые были приглашены на форум «Проводники культуры», где прошли творческие семинары.





Тимофеев добавил, что 20 победителей программы ожидает обширная программа в 2025 году. Они смогут отправиться в новые регионы, работать с редакторами ведущих издательств, выпустить свои произведения в печатном формате и провести более 100 встреч по всей России с сентября.









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