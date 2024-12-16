Киркоров признался в желании сыграть короля Лира в спектакле Богомолова

16.12.2024
Народный артист России Филипп Киркоров выразил желание сыграть роль короля Лира в спектакле по пьесе Уильяма Шекспира, который поставит художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов. Об этом артист сообщил ТАСС на премьере комедии «Братья».
Показ состоялся
в кинотеатре «Каро 11 Октябрь». Киркоров отметил, что мечта сыграть короля Лира давно его волнует, так как считает, что эта роль ему близка. Артист добавил, что уже обсуждал эту идею с режиссером и в настоящее время работа над проектом продолжается.
Ранее стало известно о премьере спектакля
Константина Богомолова по пьесе Антона Чехова «Чайка». Показы прошли 7 и 11 декабря.