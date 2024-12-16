В Русском музее начнет работать выставка «Поп-механика Сергея Курехина»

Выставка в Мраморном дворце посвящена 70-летию со дня рождения Сергея Курехина (1954–1996) – легендарного музыканта, композитора, сценариста и актера, знаковой фигуры петербургской (ленинградской) культуры. Он был создателем уникального коллектива «Поп-механика», ставшего одним из важнейших культурных явлений второй половины ХХ века.





Творческий авторитет, широта мышления, художественное предвидение позволяли Капитану – как называли Курехина его друзья и единомышленники – собирать вместе выдающихся творцов своего времени - поэтов, музыкантов, художников, режиссеров. «Поп-механика» была явлением синтетическим, сплавлявшим воедино музыку, слово, перформанс. Каждая «Поп-механика» являлась неповторимым коллажем, создаваемым Курехиным, который повторял, что ««Поп-механика» – это не группа, а способ мышления.





Посетители выставки смогут ощутить атмосферу концертов «Поп-механики», посмотреть телевизионные интервью композитора, оказаться рядом с ним на съемочной площадке, увидеть личные вещи Сергея Курехина, его музыкальные инструменты и работы художников, которые участвовали в концертах – драгоценные свидетельства того времени.





Экспозиция предлагает проникнуть внутрь «механизма» «Поп-механики», движущей силой которого была сама жизнь Капитана и его соратников. Выставка откроется для публики 20 декабря и продлится до 13 января 2025 года.









Фото: Предоставлено пресс-службой Русского музея