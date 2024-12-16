На фестивале в Петербурге покажут снятые в Донбассе документальные фильмы

С 17 по 19 декабря в Санкт-Петербурге состоится фестиваль документальных фильмов о специальной военной операции «Кино на службе Отечеству». Открытие мероприятия пройдет в киноцентре «Родина» с киноконцертной программой, в которой примут участие фронтовые режиссеры, поэты, художники и музыканты. Об этом сообщила идейный вдохновитель фестиваля и режиссер-документалист Олеся Шигина на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС.





Шигина отметила, что команда фестиваля уже посетила 52 региона России и встретилась с 350 тысячами зрителей. Она подчеркнула, что открытие в «Родине» станет логическим продолжением их путешествия по стране. В Петербург привезут фильмы, которые останутся для постоянных показов в учебных заведениях. Основная цель фестиваля заключается в налаживании диалога между творцами, фронтом и студентами. Шигина добавила, что важно донести до молодежи правду, пропущенную через сердце автора.





На вечернем открытии фестиваля выступят музыканты Алексей Поддубный, Кирилл Макеев, Роман Рыкалов и Рома Жиган, а также поэты Александр Пелевин и Александр Антипов. Кроме того, режиссеры-документалисты Константин Зайцев, Константин Александров и Макс Фадеев расскажут о процессе создания своих фильмов. Александров отметил, что фронтовая документалистика представляет собой новый киноязык, который отражает реалии современного русского кино. Киноленты, вошедшие в программу фестиваля, подтверждают эту мысль.









Фото: Pixabay.com