Ямпольская объяснила, зачем нужен закон о книгоиздании

Советник президента России по культуре Елена Ямпольская подчеркнула важность принятия базового закона о книгоиздании и книгораспространении. Она отметила, что такой закон поможет обеспечить детей «добрыми и умными книгами». В беседе с ТАСС Ямпольская также высказала надежду на создание общественного экспертного совета, который займется вопросами детской литературы.





По мнению Ямпольской, отсутствие отраслевого законодательства создает проблемы в сфере книгоиздания. Она акцентировала внимание на том, что, если общество стремится к тому, чтобы детям попадались только качественные книги, необходимо разработать соответствующие правила. Советник главы государства добавила, что такие книги должны не только не вредить детям, но и способствовать их развитию, пониманию себя, своих родителей и истории страны.





Ямпольская также пояснила, что согласно Конституции России цензура запрещена. Поэтому речь идет не о контроле содержания книг, а о привлечении общественного внимания к неприемлемым произведениям. Она отметила, что общественный совет мог бы помочь издателям, которые иногда выпускают сомнительную литературу не из злого умысла. Совет сможет направлять рекомендации и предлагать обсуждения с издателями.





Кроме того, Ямпольская выразила недоумение по поводу негативной реакции на предложение создать официальный реестр издателей. Она считает, что такой реестр позволит отслеживать количество издательств в стране и их продукцию, предоставляя важную информацию для анализа литературного рынка.









Фото: Александр Авилов / АГН Москва