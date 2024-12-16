В Каирской опере открылась выставка картин Поленова о Египте

В зале музыкальной библиотеки Каирской оперы стартовала выставка, посвященная путешествиям русского художника Василия Поленова в Египет. На торжественном открытии присутствовала правнучка художника Наталья Поленова, которая занимает пост директора Государственного музея-заповедника, посвященного его жизни и творчеству. Об этом сообщает ТАСС.





Наталья Поленова отметила , что в Каир привезли 100 репродукций картин и фотографий, созданных Василием Дмитриевичем во время его поездок по Египту. Все работы останутся в распоряжении Россотрудничества после завершения выставки. Она также подчеркнула, что мероприятие приурочено к 180-летию со дня рождения художника и предоставляет египтянам уникальную возможность увидеть свою страну глазами Поленова, который запечатлел ее на своих полотнах почти сто лет назад.





На открытии выставки присутствовала генеральный директор отдела национальных музеев Министерства культуры Египта Сальва Хамди. Она сообщила, что подготовка выставки заняла два года, и выразила надежду на продолжение сотрудничества с музеем Поленова.









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