Состоялось награждение деятелей культуры России и Белоруссии

Министр культуры Ольга Любимова вручила ведомственные награды деятелям культуры России и Белоруссии. Об этом она рассказала в Telegram-канале.





Благодарностью министра культуры Российской Федерации отмечены генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин и директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» Александр Коркотадзе, уточнила Ольга Любимова. С белорусской стороны благодарность объявлена ведущему советнику отдела СНГ, ЕАЭС и международных организаций Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России Андрею Кузнецову, генеральному директору Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И.Э. Грабаря Дмитрию Сергееву, заведующей мастерской реставрации тканей Центра имени Грабаря Елене Семечкиной и ее коллегам — художникам-реставраторам высшей категории Ирине Михайловой и Галине Безруковой-Евсеенко.





После церемонии награждения на сцене Рахманиновского зала Московской консерватории состоялся концерт «Молодые звезды Союзного государства». Мероприятие прошло в рамках Дней культуры Республики Беларусь в России.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой