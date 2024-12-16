Театр Образцова и ААНИИ открывают Полярную почту

В декабре 2024 года Театр кукол Образцова совместно с Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом запускает уникальный проект под названием «Полярная почта». Торжественное открытие почтового ящика, предназначенного для писем на Южный и Северный полюса, запланировано на 20 декабря в 15:00. Это событие совпадает с премьерой новогоднего спектакля «Новогодняя экспедиция. Ледяное сердце дракона».





Зрители премьеры смогут увидеть обращение полярников прямо с российской антарктической станции Мирный. Написать и отправить письмо полярнику смогут не только участники «Новогодней экспедиции», но и все желающие, включая москвичей и гостей столицы. Ящик «Полярной почты» расположен по адресу: Садовая-Самотечная, 3, в Образцовпарке.





Москвичи смогут передавать письма и открытки для участников высокоширотных экспедиций до 8 января 2025 года, пока проходит «Новогодняя экспедиция». В конце января 2025 года все собранные послания будут доставлены в Арктический и антарктический научно-исследовательский институт для сортировки и упаковки.





Письма отправят полярной авиапочтой в конце января 2025 года. На Север их получат участники зимовочного состава Научно-исследовательского стационара «Ледовая база Мыс Баранова» и участники дрейфующей экспедиции «Северный полюс-42». Послания на Южный полюс сначала отправят самолетом, а затем на научно-экспедиционном судне «Академик Трёшников», которое доставит их на действующие станции. Письма для российской станции Восток в центре Антарктиды будут отправлены с помощью санно-гусеничных походов со станции Прогресс.





Ожидать ответа от полярников на каждое письмо не следует, поскольку они работают в сложных условиях — у них очень плотный график. Однако самые интересные письма могут получить видеосообщения в ответ, которые Театр разместит в своих социальных сетях.









Фото: Предоставлено пресс-службой Театра кукол Образцова