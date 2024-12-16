Ольга Любимова обсудила с коллегами из Белоруссии итоги сотрудничества за два года

Министр культуры России Ольга Любимова приняла участие в заседании совместной коллегии Министерств культуры Российской Федерации и Республики Беларусь. Подробности она привела в Telegram-канале.





Стороны обсудили исполнение Плана сотрудничества между ведомствами на 2022-2024 годы.





«Подводя итоги прошедших трех лет, мы можем констатировать, что все пункты Плана выполнены. Приняли решение перейти с трехлетних планов на ежегодные для того, чтобы в режиме реального времени отслеживать актуальную повестку взаимодействия. Соответствующий план на 2025 год подписали на заседании», — поделилась министр.





Ольга Любимова отметила, что следующий год — особенный для обеих стран. Белоруссия и Россия будут отмечать 80-летие Великой Победы. Составленный план деятельности двух министерств содержит много мероприятий, посвященных этой памятной дате. Министр выразила уверенность в том, что слаженная совместная работа в самом ближайшем будущем даст новые проекты и яркие события.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой