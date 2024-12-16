Названа дата выхода третьего сезона «Папиных дочек»

Новый сезон сериала «Папины дочки» выйдет на январских каникулах, передает пресс-служба онлайн-кинотеатра Start.



Премьера проекта пройдет 2 января на Start и телеканале СТС.



В третьем сезоне семью Васильевых-Васнецовых ожидают новые увлекательные события. Влюбленный Веник (Филипп Бледный) скрывает от девочек свои отношения с психологом Татьяной (Ксения Теплова). Соня (Полина Денисова) не может выбрать между тремя ухажерами, а Лиза (Вита Корниенко) и Диана (Ева Смирнова) борются за личное пространство. Арина (Полина Айнутдинова) же доказывает свою значимость. Тем временем Тамара (Татьяна Орлова) встречает свою давнюю любовь, а роман Галины Сергеевны (Лиза Арзамасова) и Бори (Алексей Демидов) переходит на новый уровень.





«Финальный сезон предыдущих „Дочек“ оборвался на незавершенной истории Галины Сергеевны с принцем. Это была настоящая история Золушки, которая много училась, трудилась и которую все считали дурнушкой, а она встретила любовь в лице настоящего принца. Галина Сергеевна всегда знала цену крепким отношениям и настоящей любви, поэтому заслужила счастье», — приводит пресс-служба слова Лизы Арзамасовой.



В актерский состав проекта вошли Филипп Бледный, Лиза Арзамасова, Андрей Леонов, Мирослава Карпович, Татьяна Орлова, Дарья Мельникова, Нонна Гришаева, Ольга Волкова, Анна Димова, Вита Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Полина Денисова, Алексей Демидов и другие.





Режиссер-постановщик — Анатолий Колиев.





Фото: пресс-служба Start/телеканал СТС