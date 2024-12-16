В Москве пройдет Третий Рождественский фестиваль органной музыки

В храме Святого Людовика Французского с 20 декабря по 10 января пройдет Третий Рождественский фестиваль органной музыки.





Организаторы фестиваля предлагают гостям погрузиться в богатое наследие барочной духовной музыки, познакомиться с редкими инструментами и послушать истории о жизни органистов. В программе фестиваля — дневные семейные программы и проект «Голоса ангелов».





В честь открытия фестиваля в храме 20 декабря состоится концерт ансамбля старинной музыки L’Aspetto Musicale. В программе — произведения Генриха Шютца, Луи Клода Дакена, Карла Фридриха Абеля, а также арии и хоралы Иоганна Себастьяна Баха и Георга Фридриха Генделя.





В течение фестиваля будут представлены сольные органные концерты. В этом году в фестивале примут участие известные органисты Евгений Авраменко из Калининграда, Алексей Шевченко из Москвы, Анастасия Сидельникова из Москвы и Александр Удальцов из Москвы. В программе — как органные хиты, так и редкие произведения, объединенные рождественской тематикой.





Одним из ключевых событий фестиваля станет проект «Голоса ангелов», в рамках которого прозвучит цикл «Ангелы» легендарного органиста конца XIX века Луи Вьерна, лирическое Panis Angelicus Сезара Франка, фантазия на музыку Баха, а также музыка итальянских композиторов.





3 января состоится «Литературно-музыкальный вечер. Притча об органисте. Credo quia verum». В основе сюжета — история о праведнике Иове, который подвергается испытаниям со стороны Бога. История будет рассказана актером Юрием Мазихиным и органистом Гарри Еприкяном. В программе — хоральная партита и фантазия Баха, Токката Букстехуде и грандиозная «Готическая сюита» Леона Боэльмана.





Завершится фестиваль концертом, в программе которого — шедевры великих композиторов: Иоганна Себастьяна Баха, Генриха фон Бибера, Франсуа Куперена и Джона Блоу. Цикл Генриха Игнаца фон Бибера «Розарий» будет представлен сонатами «Благовещение» и «Отрок во храме», исполняемыми на барочной скрипке, виолончели и клавесине. «Королевский концерт № 2» Франсуа Куперена станет проводником в светскую музыкальную культуру барочной Франции. Завершит вечер светлая хоральная прелюдия Баха «Единому Богу в вышних слава».









Фото предоставлено организатором