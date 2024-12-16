В Доме имени В. Д. Поленова пройдет показ фильмов о традициях народов России

В Российском Доме народного творчества имени В. Д. Поленова пройдет показ фильмов, посвященных традициям народов России.



В декабре 2024 года завершился процесс создания фильмов в рамках федерального проекта по сохранению нематериального этнокультурного наследия народов России. Проект был инициирован Министерством культуры Российской Федерации.



Съемки проходили в десяти регионах страны. Главными героями фильмов стали хранители уникальных традиций, ученые, участники фольклорных коллективов и мастера декоративно-прикладного искусства.



В ноябре в рамках Международного форума по сохранению нематериального этнокультурного наследия народов России состоялся предварительный показ пяти фильмов, снятых на Сахалине, в Дагестане, Карелии, Якутии и Липецкой области.



Также были завершены съемки еще трех короткометражных фильмов в Пермском крае, Республике Татарстан и Ханты-Мансийском автономном округе.



Все восемь фильмов будут показаны 20 декабря в 11:00 по московскому времени на официальной странице Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова в социальной сети «ВКонтакте».



Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Организаторами выступают Центр духовно-нравственной и культурно-исторической преемственности поколений «Отечество», Государственный Российский Дом народного творчества имени В. Д. Поленова и региональные центры народного творчества.









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