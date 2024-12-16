В Оренбурге стартовали «Оренбургские сезоны Дениса Мацуева»

В Оренбурге стартовал XIV Всероссийский фестиваль академического искусства «Оренбургские сезоны Дениса Мацуева».



В большом концертном зале Оренбургской областной филармонии начался музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет: диалог поколений» в рамках «Оренбургских сезонов Дениса Мацуева».



Первым концертом стало выступление Оренбургского государственного симфонического оркестра под руководством художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного артиста России Юрия Ткаченко. Этот коллектив, созданный в 2024 году, впервые выступил на одной сцене с российским пианистом Денисом Мацуевым, а также с солистами — лауреатами Международного конкурса имени П.И. Чайковского: Марией Лундиной (скрипка), Александром Раммом (виолончель), Софией Виланд (флейта), Валентиной Феденеевой (сопрано) и Варварой Зарудневой (фортепиано).



В программе прозвучали произведения Рахманинова, Паганини, Чайковского, Борна и Мендельсона. В состав оркестра входят 70 музыкантов, среди которых выпускники Оренбургского государственного института искусств имени Л. и М. Ростроповичей и музыкального колледжа института, а также музыканты из разных городов России и других стран.



В рамках фестиваля «Оренбургские сезоны Дениса Мацуева» запланировано еще несколько концертов.





Фото: пресс-служба Минкультуры России