Завершен второй этап проекта «Большая музыка в малые города»

В Казани завершился второй этап проекта «Большая музыка в малые города».



В зале Культурного центра имени А.С. Пушкина состоялся концерт, который стал итоговым мероприятием второго этапа проекта. В нем приняли участие профессиональные музыканты и начинающие исполнители, в том числе ученики детских школ искусств из малых городов Республики Татарстан, а также преподаватели и студенты Казанской консерватории имени Н.Г. Жиганова.



На сцене выступили юные музыканты из Буинска, Зеленодольска, Лаишево, Мамадыша и Чистополя.



Проект «Большая музыка в малые города» реализуется Казанской консерваторией в сотрудничестве с Фондом поддержки развития проектов в области культуры «Мост искусств» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В рамках проекта было организовано 10 поездок в малые города Татарстана, где студенты и преподаватели консерватории провели мастер-классы и образовательные мероприятия по различным музыкальным инструментам и вокалу.



Цель проекта — создание культурной среды в России, стимулирование музыкальной активности в малых городах и возрождение интереса к классической музыке среди молодежи.









Фото: пресс-служба Минкультуры России