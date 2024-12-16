В Москве открылась выставка к 10-летию воссоединения Крыма с Россией

В Российской галерее искусств открылась масштабная выставка «Наш путь на пользу».



Проект организован Российской галереей искусств совместно с музеем-заповедником «Коломенское» и посвящен 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.





По словам директора музейно-выставочного центра «Российская галерея искусств» Виталия Зотова, выставка представляет Крым как уникальное историко-культурное явление, которое оказало значительное влияние на развитие Российского государства.





В экспозиции представлено более 400 уникальных экспонатов из собраний около 60 российских музеев, архивов и библиотек. Среди них — картины известных художников, вдохновленные Крымом, в том числе произведения Куинджи, Айвазовского, Левитана, Серова, Поленова, Репина и Дейнеки.





Посетители выставки смогут увидеть исторические полотна, запечатлевшие героическое прошлое полуострова, пейзажи, передающие уникальные виды и атмосферу региона, а также серии портретов-этнотипов, рассказывающих о населении Крыма.





Особое место в экспозиции занимает масштабное полотно Александра Дейнеки «Оборона Севастополя» из коллекции Русского музея. Это одна из главных батальных работ в истории русского искусства, которая рассказывает о защите Крыма в годы Великой Отечественной войны. Благодаря использованию приемов плакатного искусства художник придал произведению особую выразительность, отражающую идею силы народа в борьбе за Отечество.





Кроме того, на выставке представлены графические наброски, чертежи, архитектурные и инфраструктурные проекты, а также документальные материалы, которые рассказывают об изменении облика полуострова и отражают значимые этапы его исторического развития.





Выставка будет работать до 16 марта 2025 года.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России