Антон Батырев и Виктория Маслова возглавили рейтинг лучших российских актеров

Антон Батырев и Виктория Маслова возглавили рейтинги лучших российских актеров, а фильм «Мастер и Маргарита» и сериал «Невский. Близкий враг» стали самыми популярными в своих жанрах.



Такие данные



В тройку наиболее интересных актеров вошли Антон Батырев, Никита Кологривый и Дмитрий Паламарчук. Юра Борисов, несмотря на успешный год, занял лишь девятое место. Такие данные приводит портал «Кино-театр. ру» в своем исследовании.В тройку наиболее интересных актеров вошли Антон Батырев, Никита Кологривый и Дмитрий Паламарчук. Юра Борисов, несмотря на успешный год, занял лишь девятое место.





Среди актеров, вошедших в топ-10 по запросам на портале, также значатся Станислав Бондаренко, Павел Прилучный, Петр Рыков, Антон Васильев, Александр Никитин, Юра Борисов и Роман Курцын.



В списке самых интересных актрис для пользователей также присутствуют Мария Куликова, Марина Митрофанова, Карина Андоленко, Татьяна Арнтгольц, Ольга Павловец, Лиана Гриба, Анна Немченко и Екатерина Климова.



В тройку самых популярных фильмов также вошли «Сто лет тому вперед» и «Бременские музыканты». Среди наиболее просматриваемых сериалов оказались «Трасса» и «Постучись в мою дверь в Москве».













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