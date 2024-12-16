Эксперты рассказали о роли брендинга в модернизации домов культуры

Отмечается, что не последнюю роль в развитии культурных пространств играет ребрендинг и создание собственной визуальной айдентики.Творческий руководитель школы дизайна НИУ МГСУ, член Союза дизайнеров России и жюри проекта «Фабрика дизайна 3.0» Алексей Баранов рассказал, что волна перезапусков ДК происходит не только в Москве, но и в регионах.«Например, мы реализовали масштабный проект по перезапуску всех домов культуры в Карачаево-Черкесии. Дворец культуры машиностроителей в Воронеже превратился в городской Дворец культуры. ДК в Железногорске также был реконструирован и также смог вписаться в современную реальность»,— отметил эксперт.По словам Баранова, модернизации ДК часто способствует крупный бизнес.Директор ДК «Темп» в Алтуфьево Ольга Мигина отметила, что одной из главных задач современного ДК является сохранение культурного наследия.«Мы организуем выставки, концерты, театральные постановки, чтобы поддерживать связь с традициями и историей нашей страны», — рассказала Ольга Мигина.Другой важной функцией ДК является терапевтическая.«Арт-терапия — это основное, за чем сюда приходят люди активного трудоспособного возраста — 35–50 лет. Антистресс-программы, набирающие популярность, — йога звука, хор против стресса, гончарство как релакс, совместное прядение, открытые уроки живописи, настольные игры и любые клубы по интересам — здесь люди отдыхают душой, отвлекаются от проблем», — рассказала директор ДК.Куратор конкурса «Фабрика дизайна 3.0» Олег Питецкий назвал одной из главных задач современных ДК привлечение молодежи.«В наше время развития креативных индустрий у общества сформировался запрос на сервисы и дополнительное образование по новым направлениям. Например, диджитал-дизайн, дизайн среды. Создание на базе ДК таких студий будет способствовать их развитию», — отметил Питецкий.По мнению Ольги Мигиной, ключевую роль в формировании имиджа любого учреждения играет айдентика и брендинг.«Они помогают выделиться на фоне конкурентов, создать узнаваемый образ и привлечь внимание целевой аудитории. В случае с Домом культуры это особенно важно, потому что мы работаем с разными возрастными группами и социальными слоями. Логотип дома культуры, внутренняя навигация, концепция оформления пространств должны быть актуальными», — поделилась мнением руководитель.Алексей Баранов отметил, что при проведении ребрендинга, если не хватает средств, чтобы обратиться к московским студиям, можно обращаться к студентам, которые могут заняться этим в рамках курсовых и дипломных работ.Другим способом создания своей айдентики и разработки нового имиджа может стать участие в конкурсе Агентства креативных индустрий и Союза дизайнеров России «Фабрика дизайна».«...Мы обратились на «Фабрику дизайна» и получили очень интересное, динамичное решение. Дизайнер, который работал с нами, смогла создать концепцию и даже нарисовала наш маскот — легендарную черепаху, которая несколько лет подряд побеждала на наших «Черепашьих бегах», — рассказала об опыте Ольга Мигина.