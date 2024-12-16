Красногорский филиал Музея Победы представит посвященную встрече 1945 года новогоднюю выставку

17 декабря в Красногорском филиале Музея Победы откроется выставка «С Новым, 1945-м!».



Экспозиция представит предметы, связанные с новогодними традициями военных лет: фронтовые посылки, листовки, плакаты, письма, елочные игрушки и другие раритеты.



Директор филиала Светлана Любенкова рассказала, что выставка традиционно проходит в канун Нового года и в этом году посвящена предстоящему 80-летию Победы. Проект передает атмосферу, объединявшую людей в преддверии победного 1945 года.



Посетители смогут ознакомиться с открытками и письмами, написанными в декабре 1944 года. Среди них — поздравления от учеников красногорской учительницы Александры Шумихиной, письмо Бориса Потанина жене Людмиле, а также листовки и плакаты, выпускавшиеся в СССР в конце 1944 года.



Выставка расскажет о том, как встречали Новый год на фронте. Гости увидят содержимое фронтовых посылок: кисеты для табака, носки, связанные по схемам из журнала «Работница», и медаль «За оборону Москвы», учрежденную 1 мая 1944 года для участников героической обороны столицы.



По словам Светланы Любенковой, более ста красногорцев были награждены медалью «За оборону Москвы». Для многих она стала самой ценной наградой.





Новогоднее настроение создадут елочные украшения 1940-х годов: игрушки из прозрачного стекла с серебристым напылением, из плотной бумаги с объемным тиснением, из скрученной ваты. Также в экспозиции будут представлены предметы, которые дарили близким и друзьям на Новый год: цветные карандаши, пуговицы, кружевные салфетки, грампластинки.



Выставка продлится до 24 января 2025 года и рассчитана на посетителей всех возрастов.









Фото: пресс-служба Музея Победы