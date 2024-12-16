Картина Репина «Иван Грозный и сын его Иван» вернулась в постоянную экспозицию Третьяковской галереи

Полотно Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» вернулось в постоянную экспозицию Третьяковской галереи.



Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.



«Восстановленный шедевр представили на фокус-выставке, которая показывает этапы реставрации и историю создания полотна. Произведение надежно защищено: теперь оно экспонируется в специально сконструированной климатической антивандальной капсуле», — говорится в сообщении министра, опубликованном в Telegram.



Глава Минкультуры напомнила о том, что картина пострадала после нападения на нее в 2018 году и в течение нескольких лет находилась на реставрации.



«Полотно спасали одни из лучших реставраторов страны. Работу необходимо было выполнить ювелирно. Для этого было изготовлено уникальное оборудование, не имеющее аналогов в мире. Специалистам удалось не только восполнить потери, но и открыть подлинные цвета, утраченные со временем», — сообщила министр.



По словам Ольги Любимовой, благодаря кропотливому труду профессионалов посетители Третьяковской галереи снова могут увидеть вживую знаковую картину.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova