«Литрес» назвал самые востребованные книги уходящего года

В 2024 году роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» стал самой востребованной цифровой книгой, сообщила пресс-служба книжного сервиса «Литрес».



С начала 2024 года по 12 декабря было продано более 31 тысячи экземпляров «Мастера и Маргариты» во всех версиях, включая электронные и аудиокниги. Это произведение возглавило рейтинг самых популярных художественных книг на платформе, отмечается в пресс-релизе.



На втором месте оказался новый роман Сергея Лукьяненко «Поиски утраченного завтра». Третье и четвертое место получили digital-авторы: Роман Прокофьев с книгой «Звездная Кровь — 6. Тинг» и Татьяна Серганова с любовным фэнтези «Травница, или как выжить среди магов. Том 2». Замкнуло пятерку лидеров детективное фэнтези Виктора Дашкевича «Граф Аверин. Колдун Российской империи».



В категории нон-фикшн литературы первое место занял роман Татьяны Мужицкой «Роман с самим собой. Как уравновесить внутренние ян и инь и не отвлекаться на всякую хрень». С начала 2024 года было продано более 17 тысяч экземпляров этой книги, из которых почти 80% составили аудиоверсии. Второе место досталось классике российской эзотерики — «Трансерфинг реальности. Ступень I: пространство вариантов» Вадима Зеланда. Замыкает тройку лидеров произведение Дэвида Кэмерона Джиканди «Счастливый карман, полный денег: формирование сознания изобилия». В пятёрку также вошли книги «Думай медленно. Решай быстро» Даниэля Канемана и «7 шагов к стабильной самооценке» Бориса Литвака.



Аудиокнига Татьяны Мужицкой «Роман с самим собой. Как уравновесить внутренние ян и инь и не отвлекаться на всякую хрень» третий год подряд становится самой продаваемой на сервисе «Литрес». На втором месте остаётся бестселлер Вадима Зеланда «Трансерфинг реальности. Ступень I: пространство вариантов» в озвучке Михаила Черняка. Третью позицию заняла книга Виктора Дашкевича «Демон из пустоши. Колдун Российской империи» в озвучке Александра Клюквина.



Самым популярным писателем 2024 года стал digital-автор Серж Винтеркей с серией «Антидемон». По количеству проданных книг он опередил лидера прошлого года Андрея Васильева в 2,3 раза.



Среди наиболее востребованных жанров выделяются фэнтези, фантастика, литература по саморазвитию и психологии, детективы и любовные романы. Самыми читающими регионами России оказались Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Новосибирская, Московская, Свердловская области, Хабаровский край, Челябинская область, Республика Татарстан и Нижегородская область.









Фото: Pixabay.com