Полотна Кустодиева из девяти музеев представлены на выставке в Суздальском кремле

В Крестовой палате Суздальского кремля открылась выставка «Борис Кустодиев. Патриархальная Россия».



Проект стал одним из крупнейших за последние годы, передает пресс-служба учреждения.



Экспозиция включает работы из коллекции Владимиро-Суздальского музея-заповедника и девяти ведущих музеев России.



Работа по созданию выставки проходила весь 2024 год. Команда Владимиро-Суздальского музея-заповедника объединила картины художника из разных коллекций в единую архитектурную и смысловую концепцию. Выставка охватывает весь жизненный путь Бориса Кустодиева и позволяет посетителям погрузиться в атмосферу подлинной России с ее народными гуляньями, православными праздниками, ярмарками и природой.



«Совместная работа команды музея передает тот дух города, ту особую атмосферу русской старины, которую мы любим и которой хотим поделиться со всеми гостями Суздаля. Мы надеемся, что посетители выставки ощутят эту ментальную связь. Борис Кустодиев творил как мастер, обладающий исключительной силой воли, любовью к своей стране и верой в красоту окружающего мира. Эта выставка, а также выставка Алёны Долецкой, которую мы открываем завтра, являются ярким завершением цикла мероприятий, посвященных празднованию 1000-летия Суздаля», — сказала на открытии выставки гендиректор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева.



Выставка будет работать до 25 февраля 2025 года.



Фото предоставлено Владимиро-Суздальским музеем-заповедником «Совместная работа команды музея передает тот дух города, ту особую атмосферу русской старины, которую мы любим и которой хотим поделиться со всеми гостями Суздаля. Мы надеемся, что посетители выставки ощутят эту ментальную связь. Борис Кустодиев творил как мастер, обладающий исключительной силой воли, любовью к своей стране и верой в красоту окружающего мира. Эта выставка, а также выставка Алёны Долецкой, которую мы открываем завтра, являются ярким завершением цикла мероприятий, посвященных празднованию 1000-летия Суздаля», — сказала на открытии выставки гендиректор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева.Выставка будет работать до 25 февраля 2025 года.