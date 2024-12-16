Семейная комедия «Баба Яга спасает Новый год» возглавила прокат по итогам выходных

Российская семейная комедия «Баба Яга спасает Новый год» возглавила кинопрокат в России и странах СНГ, собрав за минувшие выходные 162,2 млн рублей. Итоги проката с 12 по 15 декабря опубликованы на портале Kinobusiness.com.



По сюжету, конфликт между Дедом Морозом и Снежной королевой возник из-за давней вражды. Их пути разошлись, когда королева похитила магический артефакт, который был источником силы Деда Мороза и его волшебства. Волшебник победил колдунью и заточил ее в ледяную тюрьму, но спустя тысячи лет мальчик Юра случайно нашел ледяной посох Деда Мороза и освободил Снежную королеву. Она решила отомстить своему заклятому врагу и разработала план, который должен заморозить мир в канун Нового года. Чтобы предотвратить это, Деду Морозу потребуется помощь волшебницы Бабы Яги, Ивана Царевича, Марьи-искусницы и других магических существ. В фильме снялись Людмила Артемьева, Ян Цапник, Глафира Тарханова, Олеся Железняк, Артем Ткаченко и другие. По сюжету, конфликт между Дедом Морозом и Снежной королевой возник из-за давней вражды. Их пути разошлись, когда королева похитила магический артефакт, который был источником силы Деда Мороза и его волшебства. Волшебник победил колдунью и заточил ее в ледяную тюрьму, но спустя тысячи лет мальчик Юра случайно нашел ледяной посох Деда Мороза и освободил Снежную королеву. Она решила отомстить своему заклятому врагу и разработала план, который должен заморозить мир в канун Нового года. Чтобы предотвратить это, Деду Морозу потребуется помощь волшебницы Бабы Яги, Ивана Царевича, Марьи-искусницы и других магических существ. В фильме снялись Людмила Артемьева, Ян Цапник, Глафира Тарханова, Олеся Железняк, Артем Ткаченко и другие.





На втором месте рейтинга оказался комедийный фильм режиссера Дагала Уилсона «Приключения Паддингтона 3», собравший за уикенд 72,6 млн рублей. Фильм продолжает рассказывать о приключениях медвежонка Паддингтона. На этот раз герой вместе с семейством Браунов отправляется в Перу, на родину тетушки Люси. Однако оказывается, что та уехала в неожиданное путешествие, и никто не может ее найти. Паддингтон решает отправиться на поиски Люси вместе со всем семейством, и их ждет путешествие по Амазонке. В главных ролях снялись Бен Уишоу, Оливия Колман, Эмили Мортимер, Антонио Бандерас, Имелда Стонтон, Джим Бродбент, Хью Бонневилль, Амит Шах и Джули Уолтерс.





Замыкает тройку лидеров мультфильм «Три кота: Зимние каникулы», который собрал за выходные 70,3 млн рублей. Фильм продолжает рассказывать о приключениях Коржика, Карамельки и Компота. Котята мечтают о ярком и необычном праздновании Нового года, но их планы меняются, когда они узнают о необходимости спасти котенка Леденца и его родителей. Это не только не испортит праздник, но и сделает его еще лучше, чем они ожидали. Роли в мультфильме озвучили Лев Кутенков, Анна Глушинская, Владимир Прудников, Михаил Хрусталев и Светлана Кузнецова.









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