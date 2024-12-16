Семейная комедия «Баба Яга спасает Новый год» возглавила прокат по итогам выходных

16.12.2024

Семейная комедия «Баба Яга спасает Новый год» возглавила прокат по итогам выходных
Российская семейная комедия «Баба Яга спасает Новый год» возглавила кинопрокат в России и странах СНГ, собрав за минувшие выходные 162,2 млн рублей. Итоги проката с 12 по 15 декабря опубликованы на портале Kinobusiness.com.

По сюжету, конфликт между Дедом Морозом и Снежной королевой возник из-за давней вражды. Их пути разошлись, когда королева похитила магический артефакт, который был источником силы Деда Мороза и его волшебства. Волшебник победил колдунью и заточил ее в ледяную тюрьму, но спустя тысячи лет мальчик Юра случайно нашел ледяной посох Деда Мороза и освободил Снежную королеву. Она решила отомстить своему заклятому врагу и разработала план, который должен заморозить мир в канун Нового года. Чтобы предотвратить это, Деду Морозу потребуется помощь волшебницы Бабы Яги, Ивана Царевича, Марьи-искусницы и других магических существ. В фильме снялись Людмила Артемьева, Ян Цапник, Глафира Тарханова, Олеся Железняк, Артем Ткаченко и другие.

На втором месте рейтинга оказался комедийный фильм режиссера Дагала Уилсона «Приключения Паддингтона 3», собравший за уикенд 72,6 млн рублей. Фильм продолжает рассказывать о приключениях медвежонка Паддингтона. На этот раз герой вместе с семейством Браунов отправляется в Перу, на родину тетушки Люси. Однако оказывается, что та уехала в неожиданное путешествие, и никто не может ее найти. Паддингтон решает отправиться на поиски Люси вместе со всем семейством, и их ждет путешествие по Амазонке. В главных ролях снялись Бен Уишоу, Оливия Колман, Эмили Мортимер, Антонио Бандерас, Имелда Стонтон, Джим Бродбент, Хью Бонневилль, Амит Шах и Джули Уолтерс.

Замыкает тройку лидеров мультфильм «Три кота: Зимние каникулы», который собрал за выходные 70,3 млн рублей. Фильм продолжает рассказывать о приключениях Коржика, Карамельки и Компота. Котята мечтают о ярком и необычном праздновании Нового года, но их планы меняются, когда они узнают о необходимости спасти котенка Леденца и его родителей. Это не только не испортит праздник, но и сделает его еще лучше, чем они ожидали. Роли в мультфильме озвучили Лев Кутенков, Анна Глушинская, Владимир Прудников, Михаил Хрусталев и Светлана Кузнецова.


Фото: Pixabay.com