Английский балет изменил русский танец на украинский в «Щелкунчике»

16.12.2024
Английский национальный балет адаптировал русский танец из второго действия балета «Щелкунчик» Петра Чайковского в украинском стиле.
Об этом сообщила одна из зрительниц после посещения новой постановки в лондонском театре «Колизеум», передает
ТАСС.
По словам зрительницы, создатели спектакля изменили костюмы артистов, исполняющих русский танец трепак. Обычно в этом танце используются розово-белые цвета, символизирующие карамельные рождественские леденцы. Однако в новой версии артисты выступают в черно-белых костюмах, которые, согласно официальной программе, напоминают маковый рулет. Это символизирует маковник, который считается украинским национальным лакомством.
Сюжет спектакля переносит главных героев, Мари и Щелкунчика, превратившегося в принца, в страну сладостей после победы над армией Мышиного короля. В этом мире их встречают местные жители, которые прославляют Мари за спасение Щелкунчика. Традиционно в этой части балета исполняются испанский, арабский, китайский, русский танцы и танец пастушков. Костюмы артистов отражают различные сладости: шоколад, кофе, чай, карамельную трость и датский марципан.
Пресс-служба Английского национального балета пока не прокомментировала причины изменения русского танца. Постановка была создана художественным руководителем Английского национального балета канадцем Аароном Уоткином и британо-кубинским хореографом Ариэль Смит. Художником по костюмам выступил Дик Берд. Спектакль был представлен 12 декабря и будет идти в «Колизеуме» до 12 января.
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