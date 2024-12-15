Новгородский театр «Малый» показал премьеру спектакля «Потеряшки»

Новгородский театр «Малый» представил постановку «Потеряшки», которая рассказывает о забытых детьми вещах и игрушках. Проект выполнен в стилистике театра объекта и затрагивает важную для юных зрителей тему, сообщает «Культуромания».





Режиссер спектакля Надежда Алексеева совместно с командой создала историю, в которой предметы и игрушки, расставшиеся со своими маленькими хозяевами, мечтают вновь встретиться с ними.





В спектакле участвуют актрисы Ирина Савельева, Елена Федотова и Дарья Карпова. За звуковое оформление отвечает Марина Вихрова, а работу с освещением выполняет художник по свету Лариса Дедух.





Проект реализован при поддержке федеральной программы «Культура малой родины».









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