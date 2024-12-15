В Крыму создана кинокомиссия для поддержки киноиндустрии ЮФО

Контент-студия «Юг. Кино» станет центром развития кинопроизводства в Южном федеральном округе, включая новые регионы, сообщает пресс-служба арт-кластера «Таврида».





В рамках проекта арт-кластера на базе студии формируется кинокомиссия, направленная на поддержку кинематографистов и упрощение съемочных процессов на юге России.





Кинокомиссия, создаваемая при студии «Юг. Кино», предоставит кинематографистам возможности для эффективной организации съемок, а также административную и техническую помощь. Проект охватывает как регионы Южного федерального округа, так и новые территории, что позволит объединить усилия для развития молодежного и профессионального кинематографа. По словам генерального директора арт-кластера «Таврида» Ксении Артемьевой, студия станет хабом, предоставляющим необходимую поддержку для реализации творческих проектов в южных регионах.





14 декабря представители Луганской Народной Республики и Херсонской области заключили соглашения с контент-студией «Юг. Кино» о сотрудничестве, что в свою очередь создает условия для продвижения регионов как привлекательных съемочных площадок и упрощения организации съемочного процесса.









Фото: Предоставлено пресс-службой арт-кластера «Таврида»