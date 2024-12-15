Исторические здания на территории ВДНХ продолжают открываться после реставрации

В рамках программы «Возрождение ВДНХ» завершены работы по восстановлению нескольких знаковых объектов культурного наследия. Среди них павильоны «Зерно», «Центральный» и кинотеатр «Круговая кинопанорама», сообщил мэр Москвы в своем ТГ-канале.





Павильон № 59 «Зерно» стал первым в России Музеем героизма, открывшимся в декабре после масштабной реставрации. Здание, возведенное по проекту архитектора Дмитрия Чечулина, первоначально напоминало башню Кремля и павильон СССР на Парижской выставке 1937 года. В 1954 году оно было перестроено и стало третьим по высоте сооружением на ВДНХ.





Павильон № 1 «Центральный» в ноябре открыл свои двери для посетителей новой экспозиции Третьяковской галереи. Здесь представлены произведения ведущих художников и скульпторов 1930–1950-х годов, а также работы современных мастеров. Во время реставрационных работ внутри павильона были найдены произведения искусства, считавшиеся утраченными. Здание, построенное в 1954 году в стиле русской классической архитектуры, украшено монументальными картинами и скульптурами.





Кинотеатр «Круговая кинопанорама», работающий в тематическом парке «Орион», также был восстановлен. Этот уникальный объект, открытый в 1959 году, славился фильмами с панорамным обзором 360 градусов. В кинотеатре теперь демонстрируются картины, снятые на восстановленных пленочных проекторах, а также цифровые фильмы о России.









Фото: скриншот Youtube