Музей транспорта Москвы завершил реставрацию мотовоза АГМу 1984 года выпуска

В Москве завершены работы по обновлению исторического мотовоза АГМу, который станет частью постоянной экспозиции, расположенной в гараже Константина Мельникова на Новорязанской улице, сообщает пресс-служба Музея транспорта Москвы.





Реставрация автодрезины АГМу проводилась в рамках программы обновления исторической техники, реализуемой музеем. Работы включали очистку от ржавчины и старой краски, а также покраску в оригинальные заводские цвета. После завершения реставрации мотовоз разместили на подземном уровне экспозиции, посвященном истории Московского метрополитена. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что сохранение объектов транспортного наследия столицы остается важной задачей.





Реставрация мотовоза проходила в непростых условиях, поскольку одновременно шла реставрация здания музея. Работы проводились в ограниченном пространстве, что потребовало дополнительной подготовки. Оксана Бондаренко, директор музея, подчеркнула значимость экспонатов, которые символизируют работу вспомогательной техники, остающейся «в тени», но обеспечивающей бесперебойное функционирование городского транспорта.





Мотовозы используются главным образом в ночное время для ремонта, диагностики путей и перевозки материалов. Модель АГМу производилась на Тихорецком машиностроительном заводе с 1948 по 1986 год. Экспонат музея с номером 13137 ранее работал в депо «Красная Пресня» и «Владыкино».





На постоянной выставке также будут представлены другие образцы специализированной техники: медицинские автомобили, уборочные машины, ремонтные мастерские и пожарная техника. Среди них автобус РАФ-22031-01, «Москвич-2901», тротуароуборочные машины ТУМ-975 и ТУМ Т-3, а также пожарная автоцистерна ПМЗ-17.









Фото: Предоставлено пресс-службой Музея транспорта Москвы