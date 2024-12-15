Юнна Мориц получила главную награду Национальной литературной премии «Слово»

Церемония награждения финалистов Национальной литературной премии «Слово» состоялась в московском театрально-концертном зале «Дворец на Яузе». Как сообщает ТАСС, главный приз был вручен Юнне Мориц советником президента РФ, председателем попечительского совета премии Еленой Ямпольской.





«Я очень рада, что в России появилась национальная премия. Рекордная не только по объему премиальных средств, не только по количеству участников и по их географии. Но прежде всего я надеюсь, что премия станет объединяющей все здоровые литературные силы страны», — отметила Ямпольская. Также она объявила о присуждении Мориц главного приза за вклад в отечественную литературу, назвав поэтессу «нравственным комментатором российской литературы».





Попечительский совет учредил два специальных приза. Приз имени Константина Симонова получил Сергей Лобанов за книгу «Голос фронта», а награду «Книга для семейного чтения» — Захар Прилепин.





В номинации «Перевод» первое место занял Юрий Щербаков за перевод стихотворения Адама Ахматукаева «Мои башни» с чеченского языка. Второе место досталось Андрею Попову за перевод произведения «Время реки Ву» с языка коми, а третье — Валерию Латынину за работу над сборником стихов Ашат Кодзоевой с ингушского языка.





В категории «Молодой автор. Проза» лучшей стала Анна Долгарева с книгой «Фронтовые заметки». Второе место заняла Елена Антипова за повесть «С колокольни город маленький», третье — Дина Сапегина за произведение «Всполохи». В номинации «Молодой автор. Поэзия» победителем стал Артем Рагимов со стихотворением «Музыка в голове», второе место получил Максим Бессонов с произведением «Под музыку сирены», третье — Софья Юдина за «Небо — отражение земли».





В номинации «Мастер. Поэзия» первое место завоевала Олеся Николаева за сборник стихотворений «До небесного Ерусалима». Второе место присудили Вячеславу Куприянову за «Заповедь», третье — Ольге Ершовой за произведение Post me. В категории «Мастер. Проза» победил Дмитрий Филиппов с романом «Собиратели тишины». Второе место занял Александр Проханов с книгой «Меченосец», третье — Юрий Поляков за произведение «Совдетство. Книга о светлом прошлом».





Церемония завершилась гала-концертом симфонического оркестра Mendeleev Filarmonica Российского химико-технологического университета имени Менделеева под управлением Евгения Рубцова. В концерте также участвовали актеры Елена Захарова, Павел Трубинер и Евгений Ткачук.









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