Музей Ольгинского приюта открылся в Свияжске после реставрации исторического здания

В Свияжске восстановили здание детского приюта, существовавшего с 1899 по 1917 год. Музей был открыт в историческом здании, которое находилось в руинированном состоянии с 1990-х годов. Воспитанники социального центра «Дуслык» стали первыми посетителями нового объекта, передает «Российская газета».





Объект удалось спасти от разрушения благодаря поддержке республиканского фонда «Возрождение». Приют, основанный в честь рождения великой княжны Ольги Николаевны, принимал детей независимо от их вероисповедания и социального статуса. Воспитанников обучали ремеслам, чтобы помочь им в дальнейшем найти работу.





Ольгинский приют был организован в двухэтажном доме, который пожертвовал местный купец Василий Каменев. Дети осваивали такие профессии, как переплетное дело и вязание, работали в саду и на огороде. Воспитанникам предоставляли одежду, обувь и денежные средства при выпуске.





Во время реставрации здания были найдены редкие артефакты, включая игрушечный пистолет, элементы детской обуви и полуистлевший эполет XIX века. Часть этих находок представлена в новой экспозиции. Также в музее можно увидеть макет здания, детально воссоздающий повседневную жизнь приюта: мастерские, кухню, спальни и даже сценки с детьми за работой. Аудиоэффекты добавляют реалистичности, создавая ощущение присутствия.





С 1 января музей станет доступен для посещения. Экспозицию планируют постепенно расширять, а на прилегающей территории предполагается восстановление сада и огорода, существовавших здесь в прошлом.