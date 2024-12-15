Кинофестиваль «Мост» в Крыму представит 50 новых фильмов

Кинофестиваль «Мост» стартовал в Судаке 13 декабря. В этом году крупнейший кинофестиваль Крыма проходит на базе контент-студии «Юг. Кино» и Академии творческих индустрий «Меганом». На фестивале представлено 50 фильмов, включая художественные и документальные работы, сериалы и новинки, сообщает пресс-служба арт-кластера «Таврида».





«Он (кинофестиваль. — Прим. ред) собрал на одной площадке как молодых творцов, так и профессионалов кино со всей страны. И главная его цель — показать широкой аудитории фильмы, которые имеют серьезный нравственно ориентированный потенциал для зрителя», — отметила Ксения Артемьева, генеральный директор «Таврида. АРТ».





В качестве фильма открытия был выбран «Домовенок Кузя» Виктора Лакисова, который зрители увидели до его выхода в национальный прокат.





Особое внимание на фестивале уделяется творчеству молодых авторов. В рамках конкурсной программы «Мост. Горизонты» будут представлены работы студентов и выпускников профильных учебных заведений. Молодые кинематографисты получат возможность представить свои проекты широкой аудитории и профессиональному сообществу.





Документальные фильмы также займут важное место на кинофестивале. Одним из самых ожидаемых событий станет показ картины Натальи Бондарчук «Алтай. Зерно будущего». Также фестиваль включает ряд эксклюзивных премьер, в том числе фильмы с участием известных российских актеров.





В дополнение к кинопоказам организаторы подготовили более 60 мастер-классов и встреч с профессионалами отрасли, на которых участники смогут узнать о процессе кинопроизводства и создании успешных проектов.









Фото: Предоставлено пресс-службой арт-кластера «Таврида»