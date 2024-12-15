В Петербурге пройдет концерт к 90-летию Анатолия Кальварского

Концерт Анатолия Кальварского, приуроченный к его 90-летию, пройдет в Филармонии джазовой музыки. В программе будут представлены как новые композиции, так и ранние джазовые произведения, созданные в 60-е годы прошлого века, передает ТАСС.





В рамках концерта композитор представит свое новое произведение «Потому что ТЫ есть у меня», а также исполнит несколько своих ранних джазовых опусов, которые в свое время подвергались строгой цензуре.





Композитор, аранжировщик и пианист Анатолий Кальварский, чье творчество сыграло значительную роль в развитии джаза в России, выступит вместе с народным артистом РФ Давидом Голощекиным.





В программе концерта, помимо композиции «Потому что ТЫ есть у меня», также будут представлены новые произведения композитора, такие как «Так будет» и баллада «Вдвоем». Джазовый композитор Кальварский также известен как автор музыки для цирка, театра и кино. Его песни исполняли Михаил Боярский, Эдита Пьеха, Иосиф Кобзон и другие знаменитые артисты.





Одним из ярких моментов вечера станет исполнение джазовой сюиты, написанной Анатолием Кальварским по заказу фестиваля «Чайковский. Перезагрузка», где композитор обыграл темы произведений великого русского классика.