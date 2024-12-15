Проект «Зима в Москве» включает 170 ледовых шоу

Проект «Зима в Москве» стартовал в столице одновременно с фестивалем «Путешествие в Рождество». Программа включает 170 ледовых балетов. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина «Вечерней Москве».





Как отметила Сергунина, балеты будут проходить на пяти площадках «Московских сезонов»: на площади Революции, а также в районах Коптево, Теплый Стан, Марьино и Южное Медведково.





Известные фигуристы, в том числе олимпийские чемпионы Татьяна Навка, Евгений Плющенко и двукратный победитель чемпионата четырех континентов Петр Чернышев, стали авторами и организаторами шоу-проекта, который включает показ балетов на льду. В программе «Щелкунчик», «Золотой ключик», «Золушка», «Царевна-лягушка» и другие постановки.







В Коптеве, Теплом Стане, Марьине и Южном Медведкове просмотр спектаклей будет бесплатным, сообщили организаторы. А на площади Революции, где установлены трибуны на 800 зрителей, билет на спектакль обойдется в сто рублей.









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