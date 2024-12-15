В Пскове на «Кулов-фесте» показали спектакли казахстанского театра

В Пскове в рамках фестиваля «Кулов-фест» выступил Акмолинский русский драматический театр из Казахстана. Труппа показала два спектакля режиссера Тимура Кулова, которые уже завоевали признание на международных фестивалях, сообщает «Российская газета».





Фестиваль «Кулов-фест», посвященный творчеству казахстанского режиссера Тимура Кулова, проходит в академическом театре драмы им. А. С. Пушкина в Пскове. В этом году зрителям представили две постановки, созданные молодым режиссером, — драму-вестерн «Лютый» и необычную интерпретацию пушкинского «Станционного смотрителя».





Спектакль «Лютый» рассказывает историю, написанную классиком казахской литературы Мухтаром Ауэзовым. Она повествует о мальчике Курмаше, приютившем волчонка, и трагических последствиях их дружбы. На следующий день зрители увидели оригинальную версию «Станционного смотрителя», где история семьи Выриных представлена через образы почтовых лошадей, каждая из которых предлагает свое видение событий.





По словам театрального критика Григория Заславского, работы Кулова — это сочетание глубоких эмоций и новых театральных форм. Он отметил, что «Станционный смотритель» стал одной из лучших постановок, которые ему доводилось видеть за последнее время.





Директор Акмолинского театра Бейбит Бахтыгереев рассказал, что сотрудничество с Тимуром Куловым началось в 2022 году, когда тот поставил спектакль «Лютый» всего за две недели. Постановка получила международное признание, а затем режиссер создал спектакль по повести Пушкина, приурочив его к 225-летию поэта.









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