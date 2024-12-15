В Музее Чайковского открылась выставка «Вкусные истории Нового года»

В Музее П. И. Чайковского открылась выставка «Вкусные истории Нового года», организованная Музеем музыки. Экспозиция включает музыкальные произведения, вдохновленные сладкими угощениями, и погружает в атмосферу новогодних праздников, сообщается в ТГ-канале Минкультуры России.





«Наша выставка погружает в мир музыкальных произведений, вдохновленных популярными лакомствами и десертными напитками, создавая ту самую атмосферу новогоднего чуда», — отметил генеральный директор Музея музыки Михаил Брызгалов.





На выставке представлены такие экспонаты, как открытки художника Николая Каразина, посвященные опере Михаила Глинки «Жизнь за царя», нотные издания «Вальс монпансье» и «Вальс Зефир» Карла Фельдмана, а также клавир «Кофейная кантата» Иоганна Себастьяна Баха. Также можно увидеть самовары, принадлежавшие Федору Шаляпину и Леониду Утесову.





Особое место в экспозиции занимает автограф партитуры балета Петра Чайковского «Щелкунчик» 1892 года и эскизы декораций и костюмов театральных мастеров Тамары Старженецкой, Энара Стенберга и Валерия Доррера.









Фото: ТГ-канал Минкультуры России