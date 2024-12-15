Премьера шоу «Щелкунчик. Королевство летучих мышей» прошла на «ЦСКА Арене»

15.12.2024

Премьера шоу «Щелкунчик. Королевство летучих мышей» прошла на «ЦСКА Арене»
На ЦСКА Арене состоялись премьеры масштабного новогоднего шоу «Щелкунчик. Королевство летучих мышей» от «Яндекс Афиши» и Imperial Orchestra, сообщает пресс-служба «Яндекс Афиши».

В числе зрителей были известные артисты, такие как Ассоль, Гоар Авитесян, Дмитрий Чеботарев, Настя «Бэд Барби», Аркадий Укупник и другие.

Шоу является переосмыслением классической сказки Гофмана в стиле Тима Бертона и включает номера от цирка Дю Солей, а также классическую хореографию. В представлении используются современные спецэффекты и технологичные декорации, в том числе мультимедийный экран площадью 300 квадратных метров.

В создании шоу приняли участие более 200 профессионалов, среди которых 70 музыкантов, 30 цирковых артистов, 35 танцоров и 20 хореографов. Над проектом работали заслуженный артист России Игорь Колб, режиссер Мариинского театра Екатерина Малая, консультантом выступил режиссер Михаил Миронов, дирижировали Лев Дунаев и Иосиф Нурдаев.


Фото: Никита Столбоушкин