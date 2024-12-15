Премьера шоу «Щелкунчик. Королевство летучих мышей» прошла на «ЦСКА Арене»

На ЦСКА Арене состоялись премьеры масштабного новогоднего шоу «Щелкунчик. Королевство летучих мышей» от «Яндекс Афиши» и Imperial Orchestra, сообщает пресс-служба «Яндекс Афиши».





В числе зрителей были известные артисты, такие как Ассоль, Гоар Авитесян, Дмитрий Чеботарев, Настя «Бэд Барби», Аркадий Укупник и другие.





Шоу является переосмыслением классической сказки Гофмана в стиле Тима Бертона и включает номера от цирка Дю Солей, а также классическую хореографию. В представлении используются современные спецэффекты и технологичные декорации, в том числе мультимедийный экран площадью 300 квадратных метров.





В создании шоу приняли участие более 200 профессионалов, среди которых 70 музыкантов, 30 цирковых артистов, 35 танцоров и 20 хореографов. Над проектом работали заслуженный артист России Игорь Колб, режиссер Мариинского театра Екатерина Малая, консультантом выступил режиссер Михаил Миронов, дирижировали Лев Дунаев и Иосиф Нурдаев.











Фото: Никита Столбоушкин