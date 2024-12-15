В Театре Моссовета состоится премьера спектакля «Монолог на двоих»

15.12.2024

В Театре Моссовета состоится премьера спектакля «Монолог на двоих»
Государственный академический театр имени Моссовета представит новуюй постановку Андрея Максимова, передает «Культуромания».

Спектакль «Монолог на двоих» будет показан 15 и 29 декабря. Главные роли исполнят Ольга Кабо и Марина Кондратьева.

Андрей Максимов выступил автором пьесы, режиссером и сценографом совместно с Олегом Фонкацем. Художником по костюмам стала Виктория Севрюкова, хореографом — Татьяна Василишина, а освещение создал Нарек Туманян. В постановке звучит романс Екатерины Максимовой на стихи Марка Максимова.


Фото: Pixabay. com