В Театре Моссовета состоится премьера спектакля «Монолог на двоих»

Государственный академический театр имени Моссовета представит новуюй постановку Андрея Максимова, передает «Культуромания».





Спектакль «Монолог на двоих» будет показан 15 и 29 декабря. Главные роли исполнят Ольга Кабо и Марина Кондратьева.





Андрей Максимов выступил автором пьесы, режиссером и сценографом совместно с Олегом Фонкацем. Художником по костюмам стала Виктория Севрюкова, хореографом — Татьяна Василишина, а освещение создал Нарек Туманян. В постановке звучит романс Екатерины Максимовой на стихи Марка Максимова.









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