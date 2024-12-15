Билеты на балет «Щелкунчик» в Большом театре проданы с аукциона за полмиллиона рублей

Проект реализован при поддержке федеральной программы «Культура малой родины».
Кинокомиссия, создаваемая при студии «Юг. Кино», предоставит кинематографистам возможности для эффек...
В рамках программы «Возрождение ВДНХ» завершены работы по восстановлению нескольких знаковых объекто...
Реставрация автодрезины проводилась в рамках программы обновления исторической техники, реализуемой ...
Приз Юнне Мориц вручила советник президента РФ, председатель попечительского совета премии Елена Ямп...
Проект реализован при поддержке федеральной программы «Культура малой родины».
Кинокомиссия, создаваемая при студии «Юг. Кино», предоставит кинематографистам возможности для эффек...
В рамках программы «Возрождение ВДНХ» завершены работы по восстановлению нескольких знаковых объекто...
Реставрация автодрезины проводилась в рамках программы обновления исторической техники, реализуемой ...
Приз Юнне Мориц вручила советник президента РФ, председатель попечительского совета премии Елена Ямп...
Объект удалось спасти от разрушения благодаря поддержке республиканского фонда «Возрождение».
В качестве фильма открытия был выбран «Домовенок Кузя» Виктора Лакисова.
В программе будут представлены как новые композиции, так и ранние джазовые произведения.
В рамках шоу-проекта москвичи и гости столицы увидят спектакли на льду «Щелкунчик», «Золотой ключик»...
В этом году зрителям представили две постановки — драму-вестерн «Лютый» и необычную интерпретацию пу...
Экспозиция, организованная Музеем музыки, познакомит посетителей с музыкальными произведениями, вдох...
В создании постановки приняли участие более 200 профессионалов, среди которых 70 музыкантов, 30 цирк...
Спектакль будет показан 15 и 29 декабря.
Праздничное представление балета состоится 31 декабря.
На более чем 50 площадках проводятся выставки, концерты и мастер-классы.
Экспозиция продлится до 12 января 2025 года.
Чтения пройдут на четырехстах площадках страны.
Конкурс направлен на популяризацию современного русского языка.
Выставка «Московский университет: эпохи, имена, символы» приурочена к 270-летнему юбилею старейшего ...
На одной площадке удалось объединить работы художника из ведущих музеев России.
15.12.2024