Билеты на балет «Щелкунчик» в Большом театре проданы с аукциона за полмиллиона рублей

31 декабря в Большом театре состоится праздничное представление балета «Щелкунчик», билеты на который были выставлены на аукцион с начальной ценой 100 тысяч рублей. Парные билеты на новогодний спектакль были куплены с торгов за 500 тысяч рублей, сообщает «Комсомольская правда».





Всего в декабре балет «Щелкунчик» покажут 18 раз, с 17 по 31 декабря. Большой театр также реализует билеты по фиксированной стоимости — от 1250 рублей для молодежи и от 5000 рублей для остальных зрителей.





Также отмечается, что в театре введена система именных билетов для борьбы с перекупщиками.









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