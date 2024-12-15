Московское метро является знаковой культурной площадкой — Собянин

Уже больше десяти лет московское метро является знаковой культурной площадкой. На более чем 50 площадках проводятся выставки, концерты и мастер-классы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем ТГ-канале.





В этом году пассажиры увидели экспозиции, посвященные юбилеям театров, 210-летию Лермонтова и запуску БКЛ. Проект «Искусство в метро» позволяет художникам работать прямо на станциях, а пассажирам участвовать в мастер-классах.





Проект «Музыка в метро», запущенный в 2016 году, помогает открывать новые имена и делает поездки более приятными, отметил градоначальник.









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