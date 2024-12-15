Выставка «Интеграция культур» открылась в Москве

С 13 декабря 2024 года в выставочном центре ART-SPACE начала работу масштабная экспозиция «Интеграция культур». На выставке представлено более 300 произведений искусства художников из разных уголков мира, включая Бразилию, Индию, Марокко, Испанию, Израиль, Грузию, США и другие страны, сообщает пресс-служба выставочного комплекса.





Как отметила организатор выставки и президент Московского фонда поддержки современного искусства Вера Киселева, проект объединил мастеров не только из разных стран, но и разных поколений. «Одно из значений слова «интеграция» — это объединение в целое. И я очень рада, что наш центр стал площадкой как для всемирно известных художников, так и для тех, кто только делает первые шаги. Культура должна оставаться вне политики, чтобы выступать своеобразным мостом между нами, такими разными и такими похожими», — подчеркнула Киселева.





Среди представленных работ особое внимание уделено инсталляции Михаила Шемякина «Симфония цвета», которая ранее демонстрировалась только в Санкт-Петербурге, о чем ранее сообщала « Культура ». Эта уникальная инсталляция создана вручную из засушенных листьев и лепестков, с использованием цветового зонирования, а также музыкального и ароматического сопровождения. По словам куратора выставки Ольги Сазоновой, для реализации проекта потребовались сложные архитектурные решения.





Также в экспозиции представлены произведения российских художников, включая работы Олега Закоморного, Василия Нестеренко, Дмитрия Холкина, Наталии Овсиенко и других.





Посетить выставку можно ежедневно. Экспозиция продлится до 12 января 2025 года.









Фото: Предоставлено пресс-службой выставочного комплекса