Всероссийская акция «Живая классика» объединит семьи на новогодних чтениях

«Новогодние семейные чтения вслух» объединят тысячи семей на более чем 400 площадках по всей стране. В программе — выступления актеров, мастер-классы и творческие встречи, передает ТАСС.





Акция пройдет в крупнейших городах России. В Москве чтения состоятся в Центральной детской библиотеке №14, где примут участие актеры театра и кино Ксения Алферова, Дмитрий Миллер и другие.





В Казани на площадке Национальной библиотеки актеры Татарского театра имени Галиасгара Камала проведут мастер-класс по технике речи и прочтут пьесу «Беренче театр». В Челябинске акция пройдет в художественной школе искусств, где участников ждут мастер-классы по скрапбукингу и музыкальные номера.





В других городах, таких как Санкт-Петербург, Ярославль, Екатеринбург и Самара, запланированы интерактивные программы, включая лекции, выступления актеров, а также семейные чтения произведений. Например, в Ярославле 19 семей прочитают отрывки из своих любимых книг, а в Новгороде гостей ждет открытая лекция доктора филологических наук.









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