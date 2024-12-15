Всероссийская акция «Живая классика» объединит семьи на новогодних чтениях

Всероссийская акция «Живая классика» объединит семьи на новогодних чтениях

15.12.2024

«Новогодние семейные чтения вслух» объединят тысячи семей на более чем 400 площадках по всей стране. В программе — выступления актеров, мастер-классы и творческие встречи, передает ТАСС.

Акция пройдет в крупнейших городах России. В Москве чтения состоятся в Центральной детской библиотеке №14, где примут участие актеры театра и кино Ксения Алферова, Дмитрий Миллер и другие.

В Казани на площадке Национальной библиотеки актеры Татарского театра имени Галиасгара Камала проведут мастер-класс по технике речи и прочтут пьесу «Беренче театр». В Челябинске акция пройдет в художественной школе искусств, где участников ждут мастер-классы по скрапбукингу и музыкальные номера.

В других городах, таких как Санкт-Петербург, Ярославль, Екатеринбург и Самара, запланированы интерактивные программы, включая лекции, выступления актеров, а также семейные чтения произведений. Например, в Ярославле 19 семей прочитают отрывки из своих любимых книг, а в Новгороде гостей ждет открытая лекция доктора филологических наук.


Фото: Pixabay. com