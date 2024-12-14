Более 500 экспонатов представлены на выставке Исторического музея к юбилею МГУ

В Государственном историческом музее открылась выставка «Московский университет: эпохи, имена, символы», приуроченная к 270-летнему юбилею старейшего российского университета, сообщается на официальном сайте Минкультуры России.





В экспозицию вошло более 500 уникальных экспонатов из фондов Исторического музея и МГУ им. Ломоносова. Они рассказывают об основных вехах истории первого российского университета.





Выставка состоит из трех разделов. Первый посвящен основанию Московского университета, знаменитым студентам, преподавателям, покровителям и меценатам XVIII века. Посетители узнают о событиях первых десятилетий жизни высшего учебного заведения и университетских торжествах.





Центральным экспонатом стал первый устав Московского университета 1804 года, подписанный лично императором Александром I. На выставке также представлены артефакты, относящиеся к истории здания, где до конца XVIII столетия находился Московский университет, — Земского приказа, на месте которого сегодня возвышается здание Исторического музея.





Вторая часть экспозиции показывает становление университета как самостоятельного крупнейшего научно-образовательного центра. Документы и изобразительные материалы дополняют мемориальные памятники, связанные с именами знаменитых профессоров и выпускников университета. Благодаря им можно увидеть, как выглядели наградные медали студентов университета, дипломы, расписания экзаменов, а также узнать о студенческой жизни до XX века.





Завершает выставку раздел, отражающий основные вехи в истории МГУ с начала прошлого столетия по настоящее время. Гостям музея расскажут о возведении на Ленинских горах комплекса зданий МГУ в послевоенные годы, научных разработках сотрудников в 1930–1940-х годах, сыгравших важнейшую роль в укреплении обороны страны, создании рабочего факультета в первые годы советской власти, а также о современных достижениях ученых МГУ.









Фото: официальный сайт Минкультуры России